A região Central experimentará um dia de calor intenso nesta terça-feira (29), com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas. Entre os destaques de calor no período, Guarinos desponta na liderança, seguido de perto por Itapaci, com máxima de 36,9°C, e Rianápolis, que registra 36,6°C. Já os índices mais amenos do amanhecer ficam concentrados em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, cujas temperaturas mínimas caem para 19,5°C e 20,0°C, respectivamente.No que diz respeito à umidade relativa do ar, a média para o território é de 48,24%, sendo que os maiores índices ocorrem em Damolândia e Uruana, ambas registrando 65,0%. Quanto às chuvas, o tempo seco deve prevalecer com média de probabilidade de apenas 0,56% na região. As chances de precipitação são baixas e não passam de 10,0% em municípios como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Goianésia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 36,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 35,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 33,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 37,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 35,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 34,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 36,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 36,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 36,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 35,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 36,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 36,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 35,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.