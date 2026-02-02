A região Central terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes incluem Uruana, com máxima de 28.6°C, Carmo do Rio Verde, com 28.2°C, e São Patrício, também com 28.2°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 18.2°C, e Anápolis, com 19.8°C.A umidade média na região Central ficará em 87.23%. Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia podem registrar umidade de até 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 61.05%, com Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres apresentando os índices mais altos, todos com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Barro Alto: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 28.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goianésia: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Guarinos: máxima 25.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Hidrolina: máxima 25.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jaraguá: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Pilar de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Rialma: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 25.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.