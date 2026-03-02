A região Central terá grande chance de chuva nesta terça-feira (3). O tempo será marcado por essa condição, com temperaturas elevadas em Rianápolis, que registrará máxima de 28.3°C, seguida por Guarinos e Santa Rosa de Goiás, ambas com máxima de 28.2°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 18.5°C.A umidade média na região ficará em 81.81%, com Rialma e Santa Isabel apresentando os maiores índices, de 93.0%. A probabilidade média de chuva será de 35.65%, mas o tempo terá alta chance de precipitação em Santa Isabel, com 90.0%, Itapaci, com 80.0%, e Vila Propício, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Barro Alto: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianésia: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Hidrolina: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 80.0%Jaraguá: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Rialma: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Rianápolis: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Rubiataba: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%São Patrício: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Uruana: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.