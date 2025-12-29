A região Central terá grande chance de chuva para a terça-feira (30), caracterizando o tempo da data. As cidades com as maiores temperaturas serão Santa Rita do Novo Destino, com 32.6°C, Pilar de Goiás, com 32.5°C, e Ipiranga de Goiás, registrando 32.1°C. Para as menores temperaturas, Campo Limpo de Goiás terá 18.5°C e Anápolis 20.2°C.A umidade média na região ficará em 73.97%, com Damolândia, Ouro Verde de Goiás e Petrolina de Goiás atingindo 90.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 35.0% para a região, mas em Carmo do Rio Verde, Ceres e Damolândia, a chance de chuva será de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 31.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 31.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 31.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 32.1°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 31.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 31.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.