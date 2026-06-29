A região Central terá tempo firme na terça-feira (30). As temperaturas máximas alcançarão 32.2°C em Guarinos, 31.1°C em Barro Alto e 31.0°C em São Luiz do Norte, enquanto as mínimas mais baixas serão de 14.6°C em Carmo do Rio Verde e 14.9°C em Barro Alto.A umidade média na região é de 52.9%. Carmo do Rio Verde registra a maior umidade com 73.0%. Não há previsão de chuva para amanhã, com a probabilidade de precipitação sendo de 0.0% em todas as cidades da região Central.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.