A região Central terá grande chance de chuva nesta terça-feira (31), caracterizando o tempo para o dia. As cidades mais quentes serão Itapaci, com máxima de 29.9°C, Guarinos, com 29.8°C, e Ceres, com 29.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 17.4°C.A umidade média na região será de 73.79%. São Luiz do Norte pode registrar os maiores índices de umidade durante a noite, chegando a 89.0%. As probabilidades de chuva atingem 60.0% em Anápolis, Barro Alto, Campo Limpo de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino e São Francisco de Goiás em algum período do dia. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Barro Alto: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Jesúpolis: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Pilar de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Rubiataba: máxima 28.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%São Luiz do Norte: máxima 29.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Uruana: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.