A região Central terá um predomínio de sol e ausência de nebulosidade significativa nesta terça-feira (4), o que favorece uma tarde de calor em diversos municípios. Entre as cidades que devem registrar as maiores temperaturas da região, Guarinos se destaca com máxima de 32,4°C, acompanhada por Itapaci e São Luiz do Norte, ambas com marcas de até 31,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais amenas serão registradas em Anápolis, com 16,8°C, e em Barro Alto, onde os termômetros marcam 16,9°C nas primeiras horas do dia.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 44,37% na região, com os índices mais elevados, de até 59,0%, previstos para Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional estimada é de apenas 8,15%, reforçando a tendência de tempo seco, sendo que a possibilidade máxima de precipitação fica limitada a 10,0% em municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 31,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 30,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ceres: máxima 30,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 27,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 30,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 32,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 30,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 29,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 29,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 29,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 31,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 30,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 30,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 31,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 30,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 29,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.