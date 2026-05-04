A região Central terá altas temperaturas para terça-feira (5), com a cidade de Guarinos registrando 33.0°C como máxima. A temperatura máxima média na região será de 30.71°C. As cidades mais quentes incluem Guarinos (33.0°C), Rialma (31.9°C) e São Luiz do Norte (31.9°C). Já as mais frias serão Anápolis, com mínima de 17.4°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.6°C.A umidade média na região será de 58.15%. As cidades com maior umidade são Uruana (76.0%), Carmo do Rio Verde (75.0%) e Barro Alto (72.0%). A probabilidade de chuva média é de 3.55%, sendo as cidades com maior probabilidade Anápolis (10.0%), Carmo do Rio Verde (10.0%) e Itapaci (10.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 31.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 31.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.