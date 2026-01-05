A região Central terá grande chance de chuva para a terça-feira (6). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Uruana, com máxima de 24.4°C, Nova América com 24.2°C e Carmo do Rio Verde com 24.1°C. Já as menores temperaturas do tempo serão em Campo Limpo de Goiás, com 16.5°C, e Anápolis, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 89.58%, com Campo Limpo de Goiás registrando 94.0%, Anápolis com 93.0% e Damolândia com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.39%, mas cidades como Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Ceres têm chance de 75.0% de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 21.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 19.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 23.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 22.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 22.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Hidrolina: máxima 22.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ipiranga de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 23.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Jaraguá: máxima 23.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 23.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 24.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 23.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rialma: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 23.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 22.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%São Patrício: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 24.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 22.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.