A região Central projeta um dia firme e com predomínio de sol nesta terça-feira (6), mantendo as tardes aquecidas em grande parte dos municípios. Entre as cidades com as maiores máximas previstas, Guarinos lidera com 31,7°C, seguida por Barro Alto com 31,6°C e São Luiz do Norte, que atinge 31,3°C. Já os menores índices de temperatura devem ocorrer em Anápolis, com mínima de 18,7°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros registram até 19,1°C.A média de umidade para o dia está estimada em 72,82%, com destaque para os maiores índices registrados em Anápolis, com 87,0%, além de Campo Limpo de Goiás e Damolândia, que atingem 85,0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 14,92%, sendo que Jesúpolis apresenta o maior índice de probabilidade de precipitação, com 35,0%, seguida por Damolândia e Ouro Verde de Goiás, ambas com 30,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Barro Alto: máxima 31,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Carmo do Rio Verde: máxima 29,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 29,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Damolândia: máxima 27,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Goianésia: máxima 30,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 31,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Hidrolina: máxima 30,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapaci: máxima 31,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Jaraguá: máxima 30,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Jesúpolis: máxima 29,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova América: máxima 28,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 30,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Pilar de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 30,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rianápolis: máxima 30,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Rubiataba: máxima 29,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 30,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%São Luiz do Norte: máxima 31,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Patrício: máxima 29,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Uruana: máxima 29,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vila Propício: máxima 29,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.