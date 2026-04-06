A região Central terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (7), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes serão Guarinos com 31.4°C, Itapaci com 31.1°C e São Luiz do Norte com 31.0°C. Já as mais frias serão Anápolis com 19.5°C e Campo Limpo de Goiás com 19.6°C.\nA umidade do tempo na região terá valores altos, com destaque para Damolândia, Jesúpolis e São Francisco de Goiás, todas com 91.0% de umidade. As probabilidades de chuva serão elevadas em diversas localidades, com Jaraguá registrando 85.0%, Taquaral de Goiás 80.0% e São Francisco de Goiás 70.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%