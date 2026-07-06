A região Central terá um tempo sem grande chance de chuva para terça-feira (7). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 33.5°C, Barro Alto, com 32.5°C, e São Luiz do Norte, com 32.3°C. Já as cidades mais frias incluem Anápolis e Taquaral de Goiás, ambas com mínima de 14.3°C.A umidade do tempo na região Central tem média de 44.32%. A maior umidade noturna foi registrada em Uruana, atingindo 61.0%. Em relação à chuva, a probabilidade é de 0% em todas as cidades da região, incluindo Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 32.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 31.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 29.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 31.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 33.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 40.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 31.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 41.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 40.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 31.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 32.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 32.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.