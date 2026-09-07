A região Central registra nesta terça-feira (8) um cenário de acentuada oscilação atmosférica e forte tendência a precipitações. Os termômetros devem registrar marcas variadas, com Guarinos despontando como a cidade mais quente, atingindo máxima de 32,9°C, seguida de perto por Itapaci, com 32,4°C, e São Luiz do Norte, com 32,2°C. No outro extremo térmico, as menores temperaturas devem ser registradas em Anápolis, com mínima de 19,3°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros podem cair para 19,7°C.O índice médio de umidade para o território central deve se situar em 71,37%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 40,32%. Os maiores índices de umidade e chance de precipitação se concentram em Anápolis, que alcança 89,0% de taxa de umidade e 65,0% de probabilidade de chuva. Outras cidades que também apresentam indicadores elevados são Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas registrando 87,0% de umidade e 60,0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Barro Alto: máxima 31,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Ceres: máxima 30,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Damolândia: máxima 28,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 55,0%Goianésia: máxima 30,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Guarinos: máxima 32,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Hidrolina: máxima 31,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Itapaci: máxima 32,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 50,0%Jaraguá: máxima 31,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Jesúpolis: máxima 30,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Nova América: máxima 30,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Nova Glória: máxima 31,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Pilar de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 30,0%Rialma: máxima 31,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Rianápolis: máxima 31,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%Rubiataba: máxima 31,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Santa Isabel: máxima 31,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%São Francisco de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 45,0%São Luiz do Norte: máxima 32,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%São Patrício: máxima 30,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Taquaral de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Uruana: máxima 31,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Vila Propício: máxima 29,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.