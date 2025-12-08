A região Central terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (9). As temperaturas máximas alcançarão 26.8°C em Pilar de Goiás, 26.5°C em Santa Rita do Novo Destino e 26.2°C em Ceres. Já as temperaturas mínimas ficarão em 17.0°C em Campo Limpo de Goiás e 18.7°C em Anápolis.A umidade média na região será de 89.55%, com Barro Alto, Guarinos e Hidrolina apresentando os maiores índices de até 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 59.52%, sendo mais elevada em Carmo do Rio Verde, Jaraguá e Jesúpolis, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 22.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Barro Alto: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 23.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goianésia: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Guarinos: máxima 25.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Nova América: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Pilar de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Rialma: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Rianápolis: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Rubiataba: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%São Patrício: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Vila Propício: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.