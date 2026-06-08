A região Central terá um tempo de altas temperaturas na terça-feira (9). As cidades mais quentes serão Guarinos com 32.9°C, Barro Alto com 32.0°C e São Luiz do Norte com 31.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Jesúpolis e Taquaral de Goiás, ambas com 14.6°C.A umidade média na região Central será de 51.52%. Barro Alto e Uruana se destacam com os maiores índices de umidade, atingindo 70.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.0%, com as cidades de Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás também registrando 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.