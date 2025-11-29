A região Entorno do Distrito Federal terá tempo estável para domingo (30). As cidades mais quentes serão Cocalzinho de Goiás com 32.5°C, Luziânia com 31.5°C e Vila Boa com 31.2°C. As temperaturas mais frias serão registradas em Águas Lindas de Goiás com 19.0°C e Água Fria de Goiás com 19.3°C.A umidade média na região será de 70.79%. As maiores probabilidades de chuva se concentram em Abadiânia e Alexânia, ambas com 40.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cidade Ocidental: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Luziânia: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Valparaíso de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.