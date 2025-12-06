A região Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva neste domingo (7). As temperaturas máximas alcançarão 26.3°C em Vila Boa, 25.7°C em Cocalzinho de Goiás e 24.6°C em Padre Bernardo. Já as mínimas serão de 17.3°C em Águas Lindas de Goiás e 17.9°C em Abadiânia.A umidade média na região ficará em 88.89%, com cidades como Águas Lindas de Goiás, Cocalzinho de Goiás e Corumbá de Goiás registrando até 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 60.39%, sendo que Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia apresentam as maiores probabilidades, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Alexânia: máxima 24.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cabeceiras: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 23.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 20.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 19.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 23.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Formosa: máxima 23.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Luziânia: máxima 24.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Novo Gama: máxima 23.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Padre Bernardo: máxima 24.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Pirenópolis: máxima 23.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 23.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vila Boa: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 23.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.