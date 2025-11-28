A região Entorno do Distrito Federal terá um tempo com grande chance de chuva para o sábado (29). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Vila Boa, com 31.5°C, Cocalzinho de Goiás, marcando 30.9°C, e Corumbá de Goiás, que deve atingir 29.6°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas incluem Águas Lindas de Goiás, com 19.0°C, e Planaltina, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 73.34%, com Formosa, Padre Bernardo e Mimoso de Goiás registrando as maiores taxas, atingindo 88.0%. A probabilidade de chuva se destaca em Novo Gama, com 70.0%, e Padre Bernardo e Mimoso de Goiás, ambos com 65.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cidade Ocidental: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbá de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristalina: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formosa: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Luziânia: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Mimoso de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Novo Gama: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Padre Bernardo: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Pirenópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Planaltina: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Vila Boa: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Fria de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.