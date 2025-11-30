A região Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na segunda-feira (1). O tempo aponta Cocalzinho de Goiás e Luziânia como as cidades mais quentes, ambas com máxima de 29.8°C, seguidas por Vila Boa com 29.4°C. As temperaturas mais baixas são esperadas em Águas Lindas de Goiás, com mínima de 19.6°C, e em Água Fria de Goiás, com 19.7°C.A umidade média na região será de 78.0%, com Planaltina registrando os maiores índices de até 92.0%, seguido por Águas Lindas de Goiás e Água Fria de Goiás com até 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.26%, mas o tempo indica maior probabilidade de chuva para Cidade Ocidental e Luziânia, ambas com 70.0%, e Padre Bernardo com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Alexânia: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Cabeceiras: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cidade Ocidental: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Corumbá de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Cristalina: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Luziânia: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Gama: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Padre Bernardo: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Pirenópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Planaltina: máxima 26.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Valparaíso de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 29.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Água Fria de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.