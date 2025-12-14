A região Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na segunda-feira (15). O tempo será marcado por precipitações significativas. As cidades mais quentes incluem Cocalzinho de Goiás, com 28.3°C, Vila Boa, com 28.1°C, e Corumbá de Goiás, com 27.0°C. Já as mínimas serão registradas em Águas Lindas de Goiás, com 19.4°C, e Abadiânia, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 86.45%, com Planaltina registrando os maiores índices, chegando a 95.0%, além de Abadiânia e Águas Lindas de Goiás com 94.0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média é de 49.47%, mas cidades como Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás preveem alta probabilidade de 85.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Alexânia: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cabeceiras: máxima 27.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cidade Ocidental: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbá de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cristalina: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Formosa: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Luziânia: máxima 26.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mimoso de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Novo Gama: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 27.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pirenópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Planaltina: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Valparaíso de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Vila Boa: máxima 28.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Água Fria de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.