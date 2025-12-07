A região Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na segunda-feira (8). O tempo apresentará máximas de 27.3°C em Vila Boa, 25.3°C em Cabeceiras e 24.9°C em Padre Bernardo. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Águas Lindas de Goiás, com 17.4°C, e Planaltina, com 17.9°C.A umidade média na região será de 87.18%, com cidades como Águas Lindas de Goiás, Formosa e Planaltina registrando umidade de até 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.79%, com Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Novo Gama apresentando as maiores probabilidades, atingindo 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Entorno do Distrito Federal:Abadiânia: máxima 23.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Alexânia: máxima 23.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cabeceiras: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Cidade Ocidental: máxima 24.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Cocalzinho de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 20.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbá de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 19.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristalina: máxima 23.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Formosa: máxima 24.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Luziânia: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mimoso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Novo Gama: máxima 23.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Padre Bernardo: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Pirenópolis: máxima 22.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Planaltina: máxima 22.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Santo Antônio do Descoberto: máxima 23.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Valparaíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Vila Boa: máxima 27.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Água Fria de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Águas Lindas de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 24.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.