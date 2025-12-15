O Entorno do Distrito Federal terá grande chance de chuva na terça-feira (16). As cidades mais quentes serão Vila Boa, com máxima de 27.3°C, Cocalzinho de Goiás, com 26.7°C, e Cabeceiras, com 25.7°C. Já as cidades com as mínimas mais baixas para o tempo serão Águas Lindas de Goiás, com 18.9°C, e Planaltina, com 19.5°C.\nO tempo no Entorno do Distrito Federal amanhã apresentará umidade média de 87.92%. Abadiânia, Alexânia e Cocalzinho de Goiás terão as maiores umidades, com 94.0%. A probabilidade de chuva na região é de 58.82% em média, com as cidades de Abadiânia, Águas Lindas de Goiás e Alexânia indicando as maiores probabilidades, todas com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades do Entorno do Distrito Federal:\nAbadiânia: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%