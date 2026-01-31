A Região Metropolitana terá um tempo marcado por grande chance de chuva no domingo (1). As temperaturas máximas na região variam, com as cidades mais quentes sendo Bonfinópolis (28.3°C), Trindade (28.1°C) e Goiânia (28.0°C). As cidades mais frias serão Goianápolis (19.8°C) e Guapó (20.6°C).A umidade média na Região Metropolitana será de 86.97%, com cidades como Abadia de Goiás, Goiânia e Goianira atingindo até 94.0% de umidade durante a noite. A probabilidade de chuva é elevada em diversas áreas, com destaque para Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás, onde a chance chega a 75.0% durante o dia. Goianira, Santo Antônio de Goiás e Trindade também registram altas probabilidades de chuva em diferentes períodos do domingo.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Goianápolis: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiânia: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 27.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 28.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.