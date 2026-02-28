A Região Metropolitana terá um tempo caracterizado por temperaturas agradáveis no domingo (1), com variações entre mínimas amenas e máximas quentes. As cidades mais quentes serão Senador Canedo com 28.5°C, Aparecida de Goiânia com 28.4°C e Caturaí com 28.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Goianápolis com 17.5°C e Bonfinópolis com 17.8°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 77.95% em média, com destaque para Brazabrantes, Goiânia e Nerópolis, que podem registrar umidade de 90.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 18.5% para a região. No entanto, algumas localidades como Senador Canedo podem ter até 30.0% de chance de chuva, enquanto Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia apresentam 25.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aragoiânia: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 27.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Hidrolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Inhumas: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 27.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.