A Região Metropolitana terá tempo de temperaturas amenas neste domingo (10), com máximas que não ultrapassam os 29°C. As cidades mais quentes serão Brazabrantes, Caldazinha e Nova Veneza, todas com máxima de 28.4°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Hidrolândia, com 13.8°C, e Goianápolis, com 13.9°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana ficará em uma média de 72.72%. As cidades com maiores índices de umidade na noite são Goianápolis, com 87.0%, e Bonfinópolis e Hidrolândia, ambas com 85.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 5.0%, com algumas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentando chance de chuva de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 26.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 28.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 28.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 26.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 26.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.2°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 28.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 27.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.