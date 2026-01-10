A Região Metropolitana, no domingo (11), terá como característica principal as altas temperaturas. O tempo será de calor, com Bonfinópolis registrando 31.8°C, Goiânia 31.4°C e Abadia de Goiás 31.2°C como as cidades mais quentes. As menores temperaturas serão observadas em Goianápolis, com 18.2°C, e Brazabrantes, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 64.75%, com Goianápolis apresentando a maior umidade, atingindo 81.0%, seguida por Brazabrantes e Caturaí, ambas com 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.38% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva são Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás, todas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.