A Região Metropolitana terá um tempo ameno neste domingo (12). As temperaturas máximas alcançarão 29.2°C em Trindade, seguida por Abadia de Goiás e Caturaí, ambas com 29.0°C. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Goianápolis, com 18.0°C, e em Terezópolis de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 73.1%, com Goianápolis registrando os maiores índices de até 86.0%, acompanhada por Santo Antônio de Goiás com 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 16.88%, mas algumas cidades como Aragoiânia, Brazabrantes e Goiânia terão uma probabilidade de até 35.0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.