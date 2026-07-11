A Região Metropolitana terá um domingo (12) marcado por sol e pouca variação no tempo, com temperatura média máxima de 28,23°C e mínima de 17,05°C. Os termômetros mais altos devem ser registrados em Abadia de Goiás e Trindade, ambas com máxima de 28,8°C, seguidas de perto por Aragoiânia com 28,7°C. Por outro lado, o amanhecer mais fresco ocorrerá em Caldazinha, com mínima de 15,7°C, e Senador Canedo, que deve registrar 16,0°C.A umidade relativa do ar média na região deve atingir 60,48%, com as taxas mais elevadas previstas para Santo Antônio de Goiás, que chega a 73,0%, além de Caturaí e Goiânia, ambas com 72,0%. A probabilidade de chuva é de apenas 10,0% de média geral, mantendo este mesmo índice baixo de 10,0% em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 28,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 28,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 27,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 28,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 28,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 28,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 28,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 27,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 28,4°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 28,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 28,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 28,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 27,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 28,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 28,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 28,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.