A Região Metropolitana terá um domingo (13) de sol e céu aberto, apresentando tardes bastante aquecidas em diversos municípios. As temperaturas mais altas do dia devem ser registradas em Bela Vista de Goiás, Caturaí e Goiânia, onde as máximas atingem 34,6°C. Em contrapartida, o início do dia será mais ameno em Goianápolis e Bonfinópolis, que apresentam as menores mínimas da região, com 18,9°C e 19,3°C, respectivamente.O índice médio de umidade relativa do ar está estimado em 49,6%, sendo que os maiores valores chegam a 61,0% em cidades como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis. A possibilidade de precipitação ao longo do dia é muito baixa na média regional, marcando 9,38%, e mesmo nas localidades com maior probabilidade de chuva, como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, a chance não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 34,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 32,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 34,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 34,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 33,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 34,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.