A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva amanhã, domingo (14). As máximas atingirão 29.3°C em Caturaí, 29.2°C em Trindade e 29.1°C em Goianira. As mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 16.8°C, e Terezópolis de Goiás, com 17.0°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana ficará em média em 75.58%. As cidades com maior umidade serão Bela Vista de Goiás, Caturaí e Goianápolis, com 85.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 13.62% para a região. Goiânia e Santo Antônio de Goiás apresentam as maiores chances de chuva durante o dia, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 27.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 28.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.