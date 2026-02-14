A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a mornas no domingo (15). A cidade de Goiânia será a mais quente, com máxima de 30.9°C, seguida por Caturaí e Senador Canedo, ambas com 30.8°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.3°C, e Bonfinópolis, com 19.5°C.A umidade média na região será de 68.03%, com Goianápolis atingindo os maiores índices, de 83.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.38% para a região. As cidades com maior probabilidade de chuva são Caldazinha e Goianápolis, ambas com 25.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.