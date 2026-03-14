A Região Metropolitana terá grande chance de chuva no domingo (15). As temperaturas máximas na região serão de 27.1°C em Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, e 27.0°C em Hidrolândia, enquanto as mínimas ficarão em 19.1°C em Goianápolis e 19.3°C em Bonfinópolis.A umidade média na Região Metropolitana é de 86.1%. Cidades como Senador Canedo podem registrar até 95.0% de umidade noturna, enquanto Brazabrantes e Goianira chegam a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.12%, com Brazabrantes e Nova Veneza registrando chances de até 90.0% de precipitação à noite, e Nerópolis com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 26.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Caldazinha: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Goianápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Guapó: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Trindade: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.