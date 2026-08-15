A Região Metropolitana passará por um período de Sol constante e calor expressivo neste domingo (16), com as temperaturas máximas alcançando a média de 34,01°C, enquanto as mínimas ficam em torno de 21,16°C. Os termômetros registram os maiores índices em Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 34,8°C, seguidas por Abadia de Goiás, com 34,7°C. Já os registros mais amenos ocorrem em Goianápolis, com mínima de 19,8°C, e em Bonfinópolis, com mínima de 20,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica em 33,0%, com o patamar mais elevado sendo esperado em Goianápolis, que atinge 44,0%, seguida por Bonfinópolis e Santo Antônio de Goiás, ambas com até 43,0%. Quanto às precipitações, a chance de chuva é inexistente em todo o território, registrando 0,0% de probabilidade e garantindo a manutenção do tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 34,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 32,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 34,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.