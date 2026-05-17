A Região Metropolitana terá tempo quente no domingo (17). As temperaturas máximas alcançarão 31.0°C em Trindade, com Abadia de Goiás e Aragoiânia registrando 30.9°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas, com Goianápolis marcando 19.0°C e Terezópolis de Goiás, 19.1°C.A umidade do ar na região será de 66.67% em média, com destaque para Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, que podem registrar umidade de 81.0% durante a noite. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.75% para a Região Metropolitana, e índices ligeiramente maiores em Bonfinópolis, Goianápolis e Goiânia, que chegam a 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.