A Região Metropolitana apresenta grande chance de chuva para amanhã, domingo (18). O tempo será de quente a ameno, com as cidades mais quentes sendo Goianira e Santo Antônio de Goiás, ambas registrando máxima de 31.6°C, e Trindade com 31.2°C. As mínimas mais baixas serão de 19.8°C em Goianápolis e 20.4°C em Nerópolis.A umidade média na região será de 72.4%, com Bela Vista de Goiás alcançando o maior índice de 89.0%. A probabilidade média de chuva para a Região Metropolitana é de 40.12%, mas cidades como Goianápolis, Goianira e Nerópolis podem ter probabilidades de 75.0% em alguns períodos do dia. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 30.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.