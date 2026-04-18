A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas e baixa probabilidade de chuva neste domingo (19). As cidades mais quentes incluem Bela Vista de Goiás, Goiânia e Senador Canedo, todas com máxima de 30.4°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Terezópolis de Goiás, com 18.3°C, e Brazabrantes, com 18.4°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 58.1%. As cidades de Caturaí e Santo Antônio de Goiás se destacam com os maiores índices de umidade, atingindo 71.0%. A probabilidade média de chuva é de 3.5%, com as maiores chances em Aragoiânia, Bonfinópolis e Goianápolis, registrando 10.0% cada. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 30.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.