A Região Metropolitana passará por um domingo (19) marcado pelo predomínio de sol e ausência de precipitações, com variação térmica confortável nas primeiras horas do dia. Os termômetros devem registrar as máximas mais elevadas nos municípios de Aragoiânia, Guapó e Trindade, onde a temperatura chega a 29,3°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem em Goianápolis, com mínima de 14,5°C, e em Nerópolis, que registra 14,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 47,33%, apresentando seus maiores índices em Santo Antônio de Goiás, com 59,0%, além de Brazabrantes e Goiânia, ambas com 58,0%. A probabilidade de chuva para o período é inexistente, registrando 0,0% em todas as localidades, o que consolida o cenário de tempo seco em todo o território.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 28,3°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 29,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 27,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 28,4°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 28,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 29,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 28,9°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 26,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 28,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 29,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 28,0°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 28,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 28,4°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 28,6°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 29,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.