A Região Metropolitana terá um domingo (2) de predomínio de sol e tempo firme. O calor se destaca ao longo do dia, tendo Trindade como a cidade com as temperaturas mais elevadas, atingindo máxima de 31,1°C, acompanhada de perto por Caturaí, com 31,0°C, e Aragoiânia, com 30,9°C. Por outro lado, os termômetros registram marcas mais amenas no início do dia, com mínimas que chegam a 15,9°C em Goianápolis e em Terezópolis de Goiás.A umidade relativa do ar média é estimada em 40,58% para a região, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Terezópolis de Goiás, com 51,0%, e Goianápolis, com 50,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 2,62%, contudo, o município de Hidrolândia apresenta o maior índice de probabilidade de precipitação do dia, estimado em modestos 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 29,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 28,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 30,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 29,9°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 30,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 28,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 30,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 30,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 29,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 30,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 29,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 30,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 30,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 31,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.