A Região Metropolitana terá um domingo (20) ensolarado e sem expectativa de chuva expressiva, apresentando termômetros elevados ao longo do dia. O calor se fará sentir com maior intensidade em Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Goiânia, municípios que devem registrar as máximas mais altas do dia, atingindo 34,9°C. Já as menores marcas de temperatura devem ocorrer em Brazabrantes e Nova Veneza, com mínimas de 21,2°C.O nível médio da umidade relativa do ar na região deve ficar em 40,83%, sendo que Terezópolis de Goiás apresentará o índice mais elevado de 51,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 6,5%, o que favorece o predomínio de tempo firme. Os maiores índices de possibilidade de precipitação chegam a apenas 10,0% em municípios como Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e Bonfinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 34,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 33,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 34,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 34,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianápolis: máxima 32,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 34,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 34,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 34,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 33,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 34,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.