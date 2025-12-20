A Região Metropolitana terá grande chance de chuva no domingo (21). As temperaturas máximas alcançarão 29.9°C em Trindade, 29.4°C em Bela Vista de Goiás e Hidrolândia. Já as mínimas serão de 18.6°C em Goianápolis e 19.0°C em Brazabrantes.A umidade média na região ficará em 79.7%. A probabilidade de chuva é alta, com destaque para Bonfinópolis, Caldazinha e Goiânia, todas com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 28.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Veneza: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.