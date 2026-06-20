A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas no domingo (21). As máximas serão moderadas, com a cidade de Trindade alcançando 28.5°C, seguida por Aragoiânia e Caturaí, ambas com 28.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Caldazinha, com 15.2°C, e Bonfinópolis, com 15.4°C.A umidade média na região ficará em 70.05%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Brazabrantes, Caturaí e Goianira, todas com 80.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, de 10.0%, com as maiores probabilidades em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, também com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.