A Região Metropolitana terá um tempo marcado por grande chance de chuva no domingo (22). As cidades de Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Caturaí serão as mais quentes, todas com máxima de 25.8°C. Já Goianápolis, com 18.9°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.2°C, registrarão as menores temperaturas.A umidade média do ar para a Região Metropolitana será de 88.03%, com os maiores índices de umidade de 96.0% em Brazabrantes, Goiânia e Nerópolis. A probabilidade média de chuva é de 61.25%, sendo que Bonfinópolis e Caldazinha apresentarão os maiores índices de 70.0%, enquanto Abadia de Goiás terá 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Aragoiânia: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Caldazinha: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Goianira: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Goianápolis: máxima 24.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Goiânia: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Guapó: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Hidrolândia: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 25.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Veneza: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Trindade: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.