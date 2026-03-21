A Região Metropolitana terá um tempo marcado por temperaturas amenas a quentes para domingo (22). As máximas atingirão 28.4°C em Bela Vista de Goiás, 28.1°C em Senador Canedo e 27.9°C em Aparecida de Goiânia. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.2°C, e Terezópolis de Goiás, com 18.3°C.A umidade do tempo permanecerá elevada na Região Metropolitana, com média de 83.25%. Os maiores índices de umidade serão observados em Goiânia, com 94.0%, Trindade, com 93.0%, e Aparecida de Goiânia, com 92.0%. A probabilidade de chuva é de 22.12% em média, mas algumas cidades podem ter chances maiores de tempo chuvoso, como Inhumas, com 55.0%, Caturaí, com 50.0%, e Goiânia, com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 27.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 28.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.