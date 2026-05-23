A Região Metropolitana não apresentará grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade para o domingo (24). O tempo será de temperaturas amenas a quentes, com média máxima de 27.12°C e mínima de 17.97°C. As cidades mais quentes incluem Aragoiânia, Caturaí e Guapó, todas com máxima de 28.0°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 17.2°C, e Brazabrantes, com 17.6°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em torno de 71.85%. Goianápolis, Goianira e Nerópolis se destacam com os maiores índices de umidade noturna, alcançando 82.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 10.0%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentando a mesma baixa probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 25.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 26.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.