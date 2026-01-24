A Região Metropolitana terá grande chance de chuva no domingo (25). As temperaturas máximas alcançarão 26.3°C em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Brazabrantes e Caturaí, com 18.6°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 88.42%, com destaque para Nerópolis, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás, que podem atingir 94.0%. A probabilidade média de chuva está em 40.5%. Cidades como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis apresentam a maior probabilidade de chuva, com 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 23.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.