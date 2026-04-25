A Região Metropolitana terá um tempo estável e sem grandes chances de chuva neste domingo (26). As temperaturas máximas alcançarão 30.4°C em Goiânia, 30.3°C em Abadia de Goiás e 30.3°C em Aparecida de Goiânia. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Santo Antônio de Goiás, com 17.4°C, e Caturaí, com 17.5°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 58.75%, com Caturaí registrando uma umidade noturna de até 71.0%. A probabilidade média de chuva é de 8.62%, sendo Abadia de Goiás uma das cidades com maior probabilidade, atingindo 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.