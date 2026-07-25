A Região Metropolitana terá um domingo (26) de sol firme e calor na maior parte do dia, com as marcas máximas alcançando a média de 30,89°C, enquanto a média das mínimas fica em 17,32°C. No topo das temperaturas mais elevadas da região, destacam-se Caturaí, com 31,8°C, Trindade, com 31,6°C, e Abadia de Goiás, com 31,5°C. Já os índices mais amenos de temperatura mínima ocorrem em Caldazinha, com 16,1°C, e Bela Vista de Goiás, com 16,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral da região fica em 51,88%, sendo que Bela Vista de Goiás, Goiânia e Senador Canedo registram os maiores índices, atingindo 62,0%. A chance de chuva é muito baixa, com média regional de apenas 3,0%, embora a probabilidade máxima chegue a 10,0% em municípios como Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Nova Veneza.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 30,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 31,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 30,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 31,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 29,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 31,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 31,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,1°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 30,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 30,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 31,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.