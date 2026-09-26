A Região Metropolitana terá um domingo (27) de calor intenso em diversas cidades, com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas. Os maiores índices de temperatura serão observados em Bela Vista de Goiás, que deve atingir 36,3°C, seguida por Senador Canedo, com máxima de 36,0°C, e Aragoiânia, que chega a 35,9°C. Por outro lado, o dia começa com marcas mais amenas em Caldazinha e Santo Antônio de Goiás, com mínimas previstas de 21,6°C e 21,7°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral fica em torno de 48,05%, com os maiores índices concentrados em Caturaí, que registra 58,0%, além de Goianira e Inhumas, ambas com 57,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é baixa, calculada em apenas 0,88%, embora os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentem as maiores chances, cada uma com probabilidade de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 35,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 35,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 34,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 35,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 33,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 35,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 35,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 35,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 35,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 34,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 35,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 35,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.