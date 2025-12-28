A Região Metropolitana terá grande chance de chuva amanhã, domingo (28), sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas máximas alcançarão 32.3°C em Goianira e Santo Antônio de Goiás, e 32.1°C em Bonfinópolis. Já as cidades mais frias serão Goianápolis e Nerópolis, ambas com mínimas de 19.6°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 70.85%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podendo registrar até 88.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva será de 41.25%, mas cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia terão uma probabilidade de 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aparecida de Goiânia: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 32.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 32.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Goianápolis: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Guapó: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Hidrolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Senador Canedo: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 31.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.