A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas elevadas no domingo (28). As máximas se aproximam dos 30°C, com Caturaí registrando 29.9°C, Trindade 29.8°C e Aragoiânia 29.6°C. As menores temperaturas serão observadas em Goianápolis, com 15.4°C, e Bonfinópolis, que alcançará 15.8°C.A umidade média na região será de 63.27%, com as cidades de Goianira e Santo Antônio de Goiás apresentando os maiores índices de umidade, ambos com 76.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 2.12%. As cidades com maior chance de chuva, mas ainda baixa, incluem Brazabrantes, Goianápolis e Inhumas, cada uma com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 27.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Brazabrantes: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 26.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 29.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.